Panamá suspende venta de electricidad a Costa Rica tras reclamo de Laura Fernández

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica.

Esa decisión fue comunicada horas después de que Laura Fernández informara, en su conferencia de prensa semanal, que activaría “todos los mecanismos que estén a su alcance” para eliminar el bloqueo que el país vecino mantiene con una serie de productos ticos.

“Yo creo mucho en el principio rector de las relaciones internacionales, que es la reciprocidad, y créamelo que esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar a la relación con Costa Rica.

“Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus propias necesidades, esa solicitud está siendo muy bien evaluada por nosotros. Dije al ministro que le manifestara al ICE que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, aseveró Mulino.

El mandatario dijo estar sorprendido por las declaraciones de Fernández y criticó que no es en una tarima o una conferencia de prensa donde se discuten las relaciones internacionales.

“Siempre he creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia, eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, de una tarima, de una conferencia de prensa cuando yo voy a hacer exposiciones que tocan directamente las relaciones entre dos países que son vecinos y amigos, como es Costa Rica y Panamá”, aseveró Mulino.

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Esta nueva disputa llega en medio del bloqueo que Panamá mantiene desde 2019 a la importación de productos ticos como banano, plátano, carne de res, pollo, cerdo, fresas, lácteos y piña.

Esas restricciones comerciales ya habían sido denunciadas por Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), que le dio la razón a nuestro país en 2024; sin embargo, Panamá apeló el fallo en 2025.

Por esa razón, Fernández dijo ayer que instruyó al canciller Manuel Tovar para que “ponga en funcionamiento una estrategia bilateral y siente una mesa de trabajo que tiene que dar resultados”.

“No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla... Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, dijo la Presidenta.

La decisión de Panamá de no vender electricidad a Costa Rica no es menor, especialmente si se toma en cuenta que el país se prepara para un 2026 marcado por los efectos del fenómeno de El Niño, que se prevé traerá sequías y la posibilidad de racionamientos eléctricos ante la esperada baja en la producción energética local.