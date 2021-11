“No he recibido ni un lapicero de una constructora”, dice exasesor sobre caso “Cochinilla”

El exasesor presidencial Camilo Saldarriaga defendió esta tarde ante los diputados su participación en el cuestionado presupuesto extraordinario de 2020 que se investiga en el marco del caso “Cochinilla”.



En una acalorada comparecencia, Saldarriaga aseguró que nunca ha recibido ninguna dádiva o favor de ninguna empresa constructora ni ningún empresario vinculado a estas, que no conoce ni a Mélida Solís ni a Carlos Cerdas y que su nombre aparece en el expediente judicial por tres menciones sobre hechos lícitos.

El economista inició su comparecencia explicando que el millonario hueco presupuestario en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que precisamente pretendía tapar ese presupuesto, no se originó por un acto de corrupción, sino por una reducción en los ingresos fiscales y los recortes presupuestarios que la propia Asamblea Legislativa impulsó.

Édgar May pidió a los diputados dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y no hacer un "show político" para llevar agua a los molinos electorales.

“Dicho faltante no tiene relación por los hechos investigados por el OIJ porque esos recursos no llegaron al Conavi y no salieron del Ministerio de Hacienda”, aseguró.