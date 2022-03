“No estamos resolviendo nada”, dice SUPEN sobre propuesta de Figueres para devolver ROP

La jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), Rocío Aguilar, cuestionó este miércoles la propuesta que el equipo económico de José María Figueres presentó para utilizar hasta un 30% de los recursos del ROP en el pago de deudas.



La idea, según explicaron hoy Figueres y Gerardo Corrales, asesor financiero de la campaña liberacionista, es abrir una ventana de 12 meses para que los cotizantes puedan emplear hasta un 30% de su fondo complementario de pensiones en la amortización de créditos personales.





Esta medida requeriría de un proyecto de ley que, según dijo la campaña verdiblanca, podría presentarse incluso durante esta misma legislatura.

“Se sigue viendo el ROP como un ahorro y no como la construcción de un fondo para la pensión. Con las personas viviendo más años vamos a tener que como país proveer esos ingresos a futuro, entonces si no resolvemos los problemas de sostenibilidad del IVM y afectamos los fondos de pensión complementarios vamos a generar un problema social de largo plazo.

“Estamos trasladando los problemas para mañana, no estamos resolviendo nada, estamos trasladando los problemas para un mañana donde la persona ya no está trabajando, que tiene necesidades que ya no va a poder suplir a través de un ingreso como sea el salario, básicamente es eso”, cuestionó Aguilar.