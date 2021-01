Ni factible ni real, dicen economistas sobre superávit primario para 2023

El objetivo último de alcanzar un superávit primario para 2023 que persigue la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es ni factible ni real.



Así lo señalan diversos economistas consultados, quienes advierten que, aún con la voluntad política (de la cual la negociación no goza), los números sencillamente no dan.

¿Qué es?

La intención del Poder Ejecutivo es que las reformas propuestas en temas como exoneraciones, impuestos y empleo público permitan que la balanza de ingresos y gastos sea positiva en tres años, sin contar el tema de intereses y deuda pública.

Básicamente, el Gobierno quiere que sus ingresos superen sus gastos en un 1% de aquí a 2023 al menos en esa balanza más básica, abriendo así margen para empezar a amortizar la creciente deuda y sus intereses.

Estabilizar la trayectoria de esa deuda implicaría pasar del 4.4% de déficit primario actual a ese 1% de superávit, es decir, un ajuste de 5.4%.

“Yo agarro la calculadora y, al menos con las cifras que se han hecho públicas, las cuentas no dan. Ese ajuste del 5.4% del PIB no sale, cuando el propio Elian (Villegas, ministro de Hacienda) habla de alcanzar un 4%.

“Por eso le pregunté a Elian, a Garrido (Pilar, ministra de Planificación), cómo iban a defender ese objetivo ante el FMI cuando ellos saquen cuentas y vean que el objetivo no es real, a menos que tengan un as bajo la manga que nadie conoce”, aseguró el economista Gerardo Corrales.

El experto aseguró que el Gobierno tiene “un camino escabroso por delante” para luchar por un ajuste que además es insuficiente y que cada vez es más irreal, porque desde la Asamblea Legislativa el número de diputados que se oponen a nuevos impuestos y ajustes tributarios crece y los sindicatos ya iniciaron su lucha contra la reforma al empleo público.

Carlos Palma, director de la Escuela de Economía de la UCR, añadió que el Gobierno ya descartó los impuestos que más rápido podrían haber impactado el tema de ingresos, como lo son el aumento del IVA, gravar las transacciones financieras o aumentar la renta a salarios.

“Esas propuestas sí podrían haber permitido un incremento inmediato y rápido en los ingresos y acercarnos a esa meta de superávit en 2023, pero son medidas impopulares, que no tienen ninguna viabilidad política ni social y ahora tampoco económica, porque el país no está para asumir una mayor carga impositiva, con más impuestos no se va a reactivar la economía, no se va a impulsar el consumo”, dijo Palma.