Muere Karen Olsen, ex primera dama de la República

Karen Olsen Beck, esposa del expresidente José Figueres Ferrer y madre del también exmandatario José María Figures Olsen, falleció este jueves a los 95 años.

La noticia fue confirmada por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Nacida en Nueva York el 31 de enero de 1930, Olsen fue arquitecta, socióloga, política y diplomática naturalizada costarricense.



Además de ser primera dama, sirvió al país como diputada en el cuatrienio de 1990-1994 bajo la bandera del PLN, y cuatro años más tarde, en el gobierno de su hijo José María, lo hizo como asesora presidencial y diplomática.



Además de José María, tuvo otros tres hijos con el caudillo: Christiana, Kirsten y Mariano, estos dos últimos ya fallecidos.

Karen Olsen falleció este 25 de setiembre, el mismo día que nació su esposo, José Figueres Ferrer.