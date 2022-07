MOPT propone compensación ambiental para solucionar pugna por humedal en carretera a San Carlos

19 de julio de 2022, 10:58 AM

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) propone solucionar la pugna por el humedal La Culebra, en la nueva carretera a San Carlos, mediante una compensación ambiental.



La idea del MOPT es trasladar la fauna de una de las dos lagunas, en ese tramo, a otra y aumentar el tamaño de esa segunda en más de cuatro veces; de esta forma, podría rellenar la primera y continuar con la construcción de la carretera.

Los defensores del proyecto de la nueva carretera hacia la Zona Norte cuestionan si La Culebra es de verdad un humedal; y que, de serlo, su existencia no puede anteponerse al desarrollo.

El problema en esa intención es que el estudio de compensación no se incluyó “por error” en el proyecto de ley que el Ejecutivo convocó el pasado 6 de junio, ni tampoco se discutió con el Ministerio de Ambiente.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sí dijo conocer de ese estudio, pero lo calificó de insuficiente.

En ese escenario, las autoridades ambientales aseguraron que, bajo su redacción actual, el proyecto de ley no pasaría el examen constitucional.

“Este es un proyecto que no va a pasar el tamiz constitucional y no se va a poder aprobar, tenemos hasta el 16 de agosto y estaríamos votando un proyecto sabiendo que no se va a pasar”, lamentó la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas.