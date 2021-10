MOPT cerrará el 2021 con solo 48% de su presupuesto ejecutado

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cerrará el año con una ejecución de apenas el 48% de su presupuesto para este 2021.



El porcentaje fue calificado por el propio ministro Rodolfo Méndez Mata como “paupérrimo” y se justificó, según el jerarca, en las restricciones presupuestarias que impidieron dotar de recursos los contratos de conservación, precisamente a raíz del escándalo “Cochinilla”.

“No hemos tenido contratos de conservación a nuestra disposición, lamentablemente el presupuesto extraordinario que se requería para la ejecución de una serie de obras y atender la verificación de calidad, sin la cual no se pueden ejecutar determinados contratos, ha hecho que el porcentaje de ejecución llegue a un nivel realmente paupérrimo”, dijo Méndez Mata a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Esa ejecución marca un alto al crecimiento sostenido de la cartera desde 2014, llegando incluso al 97% en 2019.

“Lo que no hagamos este año, lo que no hayamos hecho de los contratos vigentes, se va a cargar al presupuesto entrante porque los contratos no se pueden parar por la responsabilidad en que incurriría el Estado, entonces el trabajo que se ha venido haciendo es conciliar el presupuesto muy limitado de este año con el muy limitado del próximo año para dejar la casa en orden”, añadió el jerarca.