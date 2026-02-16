Ministro prevé “ola migratoria” de hasta 15 mil nicaragüenses en Crucitas

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró este lunes a los diputados que las autoridades se preparan para recibir una “ola migratoria” de entre 10 mil y 15 mil nicaragüenses que ingresarían al país para explotar el oro en la zona de Crucitas.

En comparecencia ante el Plenario Legislativo, Zamora explicó que esta situación se prevé ante la concesión que el país del norte hizo a una empresa china para la explotación minera de más de 4 mil hectáreas.

Esto, según el jerarca, provocaría dos fenómenos a los que hasta ahora no enfrentaban las autoridades ticas: el desplazamiento de coligalleros nicas hacia Costa Rica y la posibilidad de que la empresa china sea la que compre el material robado de territorio nacional.

“Serían entre 10 mil y 15 mil personas las que podrían venir al país por esta situación”, reconoció Zamora ante una consulta de la oficialista Pilar Cisneros.

“¿Costa Rica tiene la posibilidad de detener eso?”, le preguntó la legisladora.

“Tendríamos que llevarnos toda la Policía del Valle Central para apenas tener una presencia raquítica en esas 3 mil hectáreas que deberían ser cubiertas 24/7, además, como es extracción de tierra, tienen una dinámica expansiva”, respondió Zamora.

La comparecencia del jerarca, que él mismo solicitó, tenía como objetivo impulsar la aprobación del expediente 24.717, el proyecto con el que el actual Gobierno pretende impulsar subastas mineras para dar en concesión la riqueza minera en Crucitas. ​

El proyecto se dictaminó desde setiembre pasado, pero se prevé que reciba un fuerte bloqueo en su trámite en el Plenario.