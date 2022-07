Ministro dice que no quiere retrasar proyecto Ruta Uno, solo "jalarles las riendas”

Menos de un mes después de anunciar la intención de finiquitar el contrato de Fideicomiso con el Banco de Costa Rica por la ampliación de la ruta San José – San Ramón, el ministro de Transportes, Luis Amador, dice ahora que esa decisión nunca quiso frenar el proyecto, sino "jalarle las riendas" al banco.

En audiencia ante los diputados de la provincia de Alajuela, el jerarca aseguró que nunca fue la intención del Gobierno retrasar la ampliación que está en marcha, pero que ese anuncio era necesario para sentar en la mesa al banco para negociar una nueva adenda al contrato.

Jerarca aseguró que la decisión de finiquitar el proyecto se mantiene, pero esta no afectará “lo que ya viene en camino”.

El ministro criticó que desde la firma del fideicomiso han transcurrido 5,5 años y se ha llegado a un avance del 7%, con un contrato que carece de cláusulas de sanción o multas y con un cronograma de trabajo que se ha modificado 35 veces por la unidad ejecutora.

La principal crítica del Gobierno, sin embargo, son los $178 mil dólares que, asegura, se le pagan mes a mes a los miembros de esa unidad.

“El propósito es que el banco negocie y que se cambien estas condiciones mediante una adenda al contrato de fideicomiso o, si ellos no están dispuestos, pues buscar otra figura, pero yo como ministro de Transportes no considero que la situación me da una señal muy positiva y hay que cambiar esto.