⁠Ministro de Justicia rechaza responder preguntas tras indagatoria en Sala Tercera

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, rehuyó a responder preguntas de la prensa tras la indagatoria a la que se presentó la tarde de este lunes en la Sala de Casación Penal.

La gestión —que es aquella en la que a una persona se le informa sobre los hechos por los que se le investiga y la prueba que se tiene en su contra— inició a eso de la 1:30 p. m. y culminó pasadas las 2 p. m., según constó Teletica.com.

El jerarca debía presentarse al sétimo piso de la sede de la Corte Suprema de Justicia, en San José, para rendir declaración ante el magistrado Rafael Segura. El trámite era privado, como parte de la privacidad de las actuaciones dispuesta por el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Campos —de traje azul, corbata roja y camisa blanca— salió acompañado por dos guardaespaldas y por sus abogados, Edwin Duartes y Ronny Durán. Lo hizo por la salida principal del edificio, donde lo aguardaba un equipo de este medio.

Sin embargo, el titular rechazó hacer comentarios. Tampoco autorizó a sus defensores a atender las consultas que se tenían.

Específicamente, se pretendía entrevistarlo sobre cómo había sido el trámite, si había declarado o si se había abstenido de hacerlo, así cómo cuál es su posición respecto a los hechos que se le achacan bajo el expediente 22-000002-1962-PE.

Al ministro se le acusó de presunto peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando fungía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De igual manera, al jerarca se le atribuye una aparente inserción de datos falsos en la confección de boletas de liquidación de gastos de viaje, así como de horas extra para su guardaespaldas.

Si bien el ministro, como miembro de uno de los Supremos Poderes, posee un fuero de improcedibilidad penal, lo cierto es que este renunció a su inmunidad el 30 de junio anterior, de manera que, al haberse efectuado la indagatoria, la sumaria tiene el camino despejado para que se celebre el juicio oral y público respectivo.

Dicho debate deberá celebrarse en la Sala Tercera, que es el máximo tribunal en materia penal del país.

Campos es uno de los pocos ministros que forma parte del gabinete del presidente Rodrigo Chaves desde el inicio de su gestión hace más de tres años. Incluso, el jerarca tuvo que librar varios pulsos con la propia Corte Plena para la obtención de permisos sin goce de salario que le permitieran acompañar al mandatario en su gobierno.

Tanto así que el ministro tuvo que renunciar a su plaza en la Policía Judicial para continuar al lado del gobernante, el 2 de abril pasado.