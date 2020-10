Ministerios e instituciones advierten efectos de recortar presupuesto

Ministerios e instituciones del Estado alertaron, este lunes, de los efectos negativos que tendrían en su funcionamiento si se aprueban los recortes anunciados al presupuesto ordinario de 2021.

La oleada de críticas a las rebajas surge poco después de que se diera a conocer la presentación de 180 mociones al proyecto, la gran mayoría de bancadas de oposición, que buscan reducir parte de los ₡11.4 billones que conforman la propuesta.

El Partido Liberación Nacional había anunciado la semana anterior que si el Ministerio de Hacienda no realizaba un recorte de al menos un 1% del PIB (alrededor de ₡358 mil millones) lo harían ellos mismos mediante mociones.

La falta de propuestas del Fisco provocó que los diputados verdiblancos plantearan rebajas por ₡211 mil millones. El PUSC, por su parte, propuso recortes por el orden de los ₡150 mil millones.

Esa discusión inició esta tarde en la Comisión de Asuntos Hacendarios con la lectura y votación de las mociones planteadas.

A continuación algunas de las advertencias planteadas.

Ministerio de Salud



El ministro de Salud, Daniel Salas, instó a los legisladores a no efectuar recortes en el presupuesto de la entidad, tomando en cuenta que estos pueden repercutir en la atención de la pandemia, la prevención de otras enfermedades como el dengue y la supervisión del cumplimiento de la Ley contra el Tabaco.



Los recortes que se plantean en partidas como tiempo extraordinario, agua, electricidad, telecomunicaciones, pago de marchamos de flotilla vehicular, seguros de los vehículos, combustible, entre otras, van en detrimento de las funciones que deben realizar los funcionarios diariamente.



El jerarca de Salud indicó que el presupuesto 2021 busca cubrir los gastos de operación mínimos necesarios para realizar las funciones encomendadas por mandato.



Ministerio de Justicia y Paz

Esta cartera advirtió sobre el riesgo de enfrentarse a un cierre técnico.



"No estamos en posibilidad de suspender los servicios que brindamos, especialmente en el sistema penitenciario por razones que saltan a la vista, por lo que la aprobación de dichas mociones podría generar una incapacidad operativa de los distintos procesos que por ley y competencia tenemos la obligación de brindar”, indicó la jerarca de Justicia y Paz, Fiorella Salazar.



Algunas de ellas implicarían, por ejemplo, eliminar fondos para la alimentación de las personas privadas de libertad.







Ministerio de Ambiente y Energía



La ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, alertó que los recortes planteados en varias mociones al presupuesto 2021 harían imposible la operación regular de ciertas dependencias y la prestación de servicios a la ciudadanía.



“Con las mociones presentadas, será imposible darle mantenimiento a las nuevas plataformas digitales que agilizan trámites en Setena y Dirección de Aguas, alquileres para edificios mínimos y los servicios básicos que nos permiten darle servicios a la ciudadanía. El MINAE es un ministerio estratégico para que el país pueda construir, tener acceso a agua y a recursos naturales como parte de la cadena productiva del país”, dijo la jerarca.



Los recortes al presupuesto impedirán dar incentivos a 6.000 familias que protegen el bosque bajo el esquema de Pago por Servicios Ambientales, haría imposible el mantenimiento de la red meteorológica nacional y limitaría los gastos básicos de guardaparques, como gasolina para giras.



Ministerio de Hacienda

Las autoridades advirtieron que las mociones en discusión no permitirían que, en 2021, el Gobierno pague la totalidad de los gastos ya contratados en diversas áreas como leasing de computadoras y pago de licencias de software, mantenimiento de cámaras y arcos de seguridad, servicios de limpieza y vigilancia. Además, recolección de residuos bioinfecciosos de consultorios médicos, así como contratos de sanitización de instalaciones, de suma importancia ante el COVID-19.

Ministerio de Cultura y Juventud





Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios pretenden reducir en ₡6.400 millones el presupuesto de Cultura.



El recorte afectaría a la Dirección de Cultura (₡873.1 millones), el Teatro Nacional de Costa Rica (₡699.9 millones), el Teatro Popular Melico Salazar (₡609 millones), así como el Museo Nacional de Costa Rica (₡524.5 millones).



También habría afectación para el Museo de Arte Costarricense, el Sistema Nacional de Bibliotecas, la Dirección de Bandas, el Centro Nacional de la Música, el Centro de Cine y el Archivo Nacional de Costa Rica.



Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, advirtió que "algunas quedarían incluso al borde del cierre técnico, como el caso de la Dirección de Cultura".

Tribunal Supremo de Elecciones

El máximo órgano electoral envió un oficio urgente a la Comisión de Asuntos Hacendarios para explicar cómo la eventual reducción del presupuesto le impediría garantizar el libre y seguro ejercicio del sufragio.

Además, revelaron cómo esa disminución lo inhabilitaría para la prestación de otros servicios esenciales que brinda, por ejemplo, emitir los documentos de identidad de los costarricenses.

Las mociones presentadas afectarían también el alquiler de edificios, el consumo de agua, el suministro de energía y los servicios de Internet.



Comisión Nacional de Emergencias

Según la institución, el recorte solicitado por los diputados asciende los 1.323 millones de colones.

"De darse esos recortes, la CNE tendría afectaciones importantes en el uso de equipo de comunicación y tecnologías de la información, afectando no solo las funciones básicas, sino que limitaría la conectividad a los territoriales que, ante un desastre, pierden el Internet y servicios básicos como la electricidad. Estos equipos se convierten en la única línea de contacto para garantizar la atención inmediata en las operaciones", señalaron.

Sus autoridades también advirtieron que la reducción impediría la compra de colchonetas y cobijas para utilizar en albergues.



Poder Judicial

A la ola de críticas se sumó, este lunes, el Poder Judicial. Según sus cálculos, solo una de las mociones propuestas impacta en más de ¢20.459 millones.



La afectación recaería en servicios a víctimas y testigos, labores de investigación, alimentación de detenidos, diligencias judiciales dentro y fuera del país, atención de servicios en horas no laborales y fines de semana.



"Una disminución como la propuesta en el rubro de tiempo extraordinario y suplencias generaría riesgos en los servicios ordinarios y esenciales del Poder Judicial, que demandan una continuidad fuera de horas no hábiles, incluyendo la sustitución del personal para el funcionamiento ordinario de los despachos judiciales en todo el país, como la labor que emprende el OIJ en levantamiento de cuerpos, traslado de detenidos, allanamientos, vigilancias, entre otros", advirtieron.



Ministerio de Deportes y Recreación



El ministro del Deporte, Hernán Solano, aprovechó su participación en la conferencia de prensa de hoy para pedirle a los diputados pensar con más detenimiento el recorte al presupuesto de su cartera.



“Varias de esas mociones implicarían que no podamos hacer para el 2021 infraestructura deportiva, que no es otra cosa que inversión de obra pública, que no solamente va a permitir a nuestros jóvenes y a toda la población poder hacer uso de esa infraestructura si no que es un factor de generador de empleo”, indicó Solano.



"La piscina en Palmares, en Esparza, en Santa Cruz, la pista atlética en Liberia estarían en peligro. Además, estaría en peligro la posibilidad de poder transferir recursos a las federaciones deportivas nacionales, al Comité Olímpico Nacional en momentos donde vamos para los Juegos Olímpicos en Japón", agregó.







Universidades Públicas

Los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) manifestaron su preocupación y total oposición al conjunto de mociones que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Más reducciones al FEES para el 2021 afectarían las posibilidades de estudio de futuras generaciones, dijo la UCR en un comunicado de prensa.



"La moción 75 para modificar la Ley de Presupuesto Nacional de la República 2021 pretende rebajar 6.48 millones de colones destinados a la investigación y desarrollo agroindustrial que realiza el CITA-UCR en las zonas rurales más golpeadas por la crisis económica", agregó la casa de enseñanza.