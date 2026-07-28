Minería en Crucitas: Oficialismo agrupa decenas de mociones y desata críticas de la oposición

La agrupación de decenas de mociones presentadas al proyecto de ley que pretende legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas desató airadas críticas de la oposición en el seno de la Comisión de Ambiente.

Este martes, mientras los diputados retomaron la discusión del cuestionado expediente, la presidenta del órgano, la oficialista Zaira Murillo, anunció que dispensaría de lectura las cientos de mociones presentadas y que agruparía un importante grupo de estas para agilizar el trámite del proyecto.

Ambas decisiones fueron cuestionadas por el Frente Amplio, Liberación Nacional y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana.

"Este tema, que es claramente uno que ha generado un debate desde hace muchísimos años, es un tema de enorme interés nacional y creo que la ciudadanía merece tener pleno conocimiento de las cosas que aquí se están discutiendo", cuestionó el frenteamplista Edgardo Araya.

Esa moción de dispensa, que se aprobó con los cinco votos del oficialismo y el rechazo de los cuatro legisladores de oposición, dio paso a otra de agrupación que provocó la apelación en bloque del FA, PLN y CAC.

Sin embargo, la sesión debió levantarse sin conocer la apelación, que presumiblemente será rechazada debido a la mayoría de Pueblo Soberano en ese y todos los órganos legislativos.

¿Qué sucede?

El expediente en discusión tenía presentadas 651 mociones en su segundo día, de las cuales la oposición retiró 179 para cumplir con el acuerdo pactado con el oficialismo de apurar la reforma a cambio de modificaciones sustanciales.

Se conoce, sin embargo, que la propuesta de texto sustitutivo no recoge la mayoría de esos cambios que impulsa la oposición.

Falta por conocer cuántas mociones quedarán por analizar luego de la agrupación y cuál es el contenido de ese texto sustitutivo que, en principio, sería el que se someterá a votación del Plenario.

La propuesta es la solución que el Poder Ejecutivo impulsa para solucionar la crisis ambiental, social y económica en el sector de Cutris de San Carlos. Entre otros, se promueven subastas mineras para la concesión de la explotación minera a cambio de un 5% de las ganancias para el país, un porcentaje que la oposición cuestiona.