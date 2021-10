MINAE alza la voz por recorte a su presupuesto para financiar zoológicos

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) criticó con dureza la decisión de los diputados de reducir su presupuesto del próximo año para aumentar el financiamiento de los zoológicos del país.

La moción 24, aprobada esta semana en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios, redujo en ₡35 millones las partidas del MINAE en favor de la Fundación Pro-Zoológicos, que entre otros administra el cuestionado Zoológico Simón Bolívar.

Puntualmente, el cambio quita ₡15 millones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ₡5.7 millones del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), ₡11 millones de la Dirección de Aguas y ₡4 millones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Esos recursos, a su vez, alimentarán la administración y desarrollo de los zoológicos del país y cubrirá el pago de 14 plazas de estos.

La moción presentada, firmada entre otros por el liberacionista Gustavo Viales, se justifica en el compromiso que el MINAE había adoptado con la fundación por financiar esas plazas, un acuerdo que, según Viales, la propia ministra de Ambiente admitió ante la comisión.

La decisión, sin embargo, genera molestia en el MINAE, especialmente porque estos recursos irán, entre otros, a financiar el Simón Bolívar.

El jerarca calificó como incompresible que se le den recursos públicos a una entidad privada contra la que, además, se mantiene un litigio abierto para finiquitar ese contrato.

Las autoridades decidieron no extender el contrato del zoológico, que vence en el 2024.

Sin embargo, Viales insistió en que no solo se trata del Simón Bolívar y que el MINAE no debería levantar la voz cuando son los diputados los que están resolviendo un problema que ellos mismos originaron.

“En primer lugar, hay que dejar claro que aquí no solo se está hablando del Simón Bolívar, sino de otros zoológicos como el ZooAve que tienen riesgos importantes de cierre por la falta de recursos en medio de la pandemia.

“Lo segundo es que el MINAE no debería quejarse cuando somos nosotros los diputados los que estamos previniendo un posible litigio por ese incumplimiento de contrato. Si ellos tienen cuestionamientos, la solución no es quitarles presupuesto, es hacer revisiones y prescindir de esas plazas si es que no son necesarias”, aseguró.