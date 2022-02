Mientras Villalta le recuerda denuncias en Banco Mundial, Chaves le saca en cara patada a policía

Durante el debate presidencial que se desarrolló la noche de este viernes en las instalaciones de Canal 7, José María Villalta, del Partido Frente Amplio, y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, tuvieron varios intercambios intensos.

Villalta le recordó las denuncias en el Banco Mundial, mientras que Chaves le sacó en cara la patada a un policía.



“Don Rodrigo, usted dijo el jueves que las conductas por las cuales el Banco Mundial lo sancionó eran simples chistes; pero, según los documentos del caso, fueron conductas graves que hicieron vivir un infierno para las mujeres jóvenes que estaban bajo su poder, algunas lloraban contando las historias, yo tengo hermanas y no le deseo esto a ninguna mujer de Costa Rica. ¿Sigue usted sosteniendo que estas conductas no son acoso sexual?”, le preguntó el candidato del Frente Amplio.

Ante esto, el exministro de Hacienda se defendió diciendo que no es acoso sexual porque así lo sostienen "tres investigaciones, fallos judiciales y siete magistrados internacionales".

“Lamento mucho lo que pasó, me hubiera encantado que algunas de ellas se hubiera quejado y que por 10 años no me hubieran mandado emails y mensajes diciendo que las visitara en Londres. Lo que ellas hayan dicho en la acusación es como cualquier otra acusación, como cuando a usted lo acusaron de patearle la cara a una oficial de policía, como cuando usted puso un show para quitar la atención de que un diputado del Frente Amplio había sido acusado de acoso sexual, entonces mire, yo cambié mi comportamiento, así que no me venga con falsas hipocresías y rasgarse la ropa jugando de defensor de cientos de mujeres”, le espetó el candidato Progreso Social Democrático.