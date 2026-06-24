MEP negó permiso sin goce de salario a exdiputado Leslye Bojorges

La Dirección de Gestión de Talento Humano del Ministerio de Educación Pública (MEP) denegó un permiso sin goce de salario al exdiputado Leslye Bojorges.

El exlegislador, quien funge como director de la Escuela El Roble, en Alajuela, pretendía disfrutar de una licencia entre el 26 de mayo pasado y el 25 de noviembre próximo.

No obstante lo anterior, la cartera le negó esa posibilidad, según confirmó su oficina de prensa ante consulta de Teletica.com.

En la respuesta enviada a este medio no se detalla para qué era el permiso ni las razones por las cuales este fue rechazado.

Bojorges, quien resultó electo congresista por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pero ﻿se declaró independiente poco después de darle la adhesión﻿ a la hoy presidenta Laura Fernández en la pasada campaña política, se reintegró a sus funciones el 1.° de mayo anterior.

Actualmente, el exdiputado ocupa la plaza de director de enseñanza general básica 5, destacado en la Dirección Regional de Educación de Alajuela.

En virtud de ese puesto, devenga un salario bruto mensual de ₡1,6 millones.

Teletica.com tiene en trámite consultas adicionales ante el departamento de comunicaciones del ministerio. También intentó comunicarse con el exlegislador, quien no atendió a una llamada a su celular, ni a los mensajes que le fueron enviados.