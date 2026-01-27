Tras dar adhesión a Laura Fernández, Leslye Bojorges se declara independiente

Luego de hacer pública su adhesión a Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano, Leslye Bojorges renunció este martes al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y se declaró diputado independiente.

En una carta dirigida al jefe de fracción, Alejandro Pacheco, Bojorges hizo oficial su salida de la agrupación que lo llevó a la Asamblea Legislativa en 2022.

“A partir de hoy, martes 27 de enero del 2026, presento mi renuncia irrevocable a la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana y a todos los derechos y obligaciones que conlleva mi participación como miembro de la fracción.

“Continuaré ejerciendo el mandato que me otorgaron los costarricenses como diputado independiente”, dice la misiva.

Bojorges publicó el lunes un video en sus redes sociales en el que se le ve guardando la bandera socialcristiana y en su lugar enarbolar la de Pueblo Soberano, la agrupación que defiende la continuidad de la actual administración.

La reacción del PUSC no se hizo esperar, y tanto el partido como su candidato, Juan Carlos Hidalgo, celebraron su salida y agradecieron a Fernández por “llevarse los desechos”.

Pacheco dijo este martes que, además de la renuncia de Bojorges, también espera que se mueva de su curul, lejos de la que hasta el día de hoy fue su bancada.

Con Bojorges ya son ocho los diputados que se han declarado independientes en el actual Congreso: María Marta Padilla, Gloria Navas, Gilberth Jiménez, Johanna Obando, Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero y Luis Diego Vargas.