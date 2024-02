"Me interesa pagarle a la Caja, pero en un contexto de claridad", dice Acosta a diputados

"No podemos plantear que el escenario único y exclusivo es el tema de pagarle a la Caja. Por supuesto que a mí me interesa pagarle a la Caja, pero me interesa pagarle en un contexto de claridad para nosotros y para ellos. Todavía hay ¢53 mil millones que tenemos que conciliar, y si agregamos ¢85 mil millones (los del 40% que se concederían a la institución administradora de los hospitales públicos), vamos a tener ciento y resto mil de millones ahí parqueados", subrayó el jerarca.