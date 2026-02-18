“Más resultados y menos pleitos”: PLN convoca al oficialismo a formar “agenda país”

El diputado electo y futuro jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, realizó este miércoles un llamado público al Partido Pueblo Soberano para conformar “una agenda pública” que permita atender prioridades en materia de Seguridad, Salud, Educación y Empleo.

“Los costarricenses demandan de los políticos más resultados y menos pleitos, por eso esta mañana le hicimos un llamado a don Nogui Acosta y a Juan Manuel Quesada (jefe y subjefe de fracción oficialistas), queremos invitarlos a una mesa de diálogo, a construir soluciones por Costa Rica y queremos hacerlo ya, no esperemos hasta el 1.° de mayo para iniciar”, aseguró Ramírez.

El llamado llega apenas horas después de que Pueblo Soberano definiera, junto al presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, que Acosta y Quesada comandarán a la bancada oficialista en esta primera legislatura.

Ramírez añadió que ya inició un proceso de diálogo con otras bancadas que tendrán presencia en el futuro Congreso.