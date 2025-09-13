Marvin Taylor denuncia que Álvaro Ramos "no cumplió" acuerdo prometido después de precampaña

El exprecandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Marvin Taylor, denunció este viernes que Álvaro Ramos, actual candidato de la agrupación verdiblanca, no cumplió un acuerdo político que ambos habían establecido después de la convención interna.

Taylor aseguró que desde el cierre del proceso interno ha trabajado “24/7, incluso con recursos propios” en la elaboración del programa de Gobierno que Ramos presentará en la campaña electoral. Según afirmó, en ese esfuerzo participaron alrededor de 1.200 personas, a quienes convocó con el objetivo de fortalecer la propuesta liberacionista.

“Ha sido una gran trabajada, muy importante para el partido y me siento contento de hacer esta contribución a nuestro glorioso partido”, expresó en un mensaje divulgado por su asesora de prensa.

De acuerdo con Taylor, tras la convención del PLN, se había convenido que él se encargaría de la elaboración del plan de Gobierno y brindaría respaldo a la candidatura de Ramos. A cambio, el candidato se comprometió a impulsar su nombre en la papeleta legislativa. Taylor le propuso que el primer lugar por San José, pero Ramos aseguró que no era posible y ofreció Limón.

"A esta altura, yo he hecho mi parte con gran honra, y ahora un día antes de la asamblea el candidato me comunica que el no hará la suya. Bueno, inexplicable y revela carácter pues en política como no hay ley, la palabra y la credibilidad mandan. Así pasa y lo contabilizaremos. Veremos que sigue", agregó.

Pese a lo sucedido, el exprecandidato manifestó que mantendrá su compromiso con el PLN y continuará aportando en el proceso electoral. “Quiero que sepan que yo cumpliré con mi responsabilidad y deber con nuestro glorioso partido”, agregó.



Taylor concluyó agradeciendo el respaldo de quienes lo acompañaron en el trabajo político reciente y aseguró que, aunque la situación será “contabilizada”, seguirá adelante con su proyecto dentro de la agrupación.

Teletica.com procuró tener una versión de la campaña de Álvaro Ramos, sin que hasta el momento hayan contestado.