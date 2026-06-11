Marta Esquivel anuncia reforma para quitarle a Corte Plena sus funciones administrativas

La diputada oficialista, Marta Esquivel, anunció que tiene “prácticamente lista” una amplia reforma para, entre otras, quitarle a la Corte Plena sus funciones administrativas.

En entrevista con el programa Nuestra Voz, la legisladora aseguró que ese cambio busca que los magistrados se concentren en lo jurídico y judicial en lugar de ocupar su tiempo en temas como nombramientos, destituciones o el trabajo en comisiones.

“Yo ya tengo prácticamente lista una reforma de cómo quitarle todas las funciones administrativas a Corte Plena y que se dedique estrictamente a lo jurídico, lo judicial, lo estratégico, pero no los nombramientos de jueces 5, las destituciones, las comisiones...

“Ya basta, esas son las cosas que tal vez incidieron en lo que hoy tenemos, porque están tan distraídos en comisiones administrativas. Ubiquemos no por una intención de deteriorar al Poder Judicial, es todo lo contrario, por reforzarlo y ayudarle a que sus tiempos de reacción sean más rápidos”, justificó Esquivel.

La también expresidenta de la CCSS añadió que prepara un proyecto para acelerar la elección de magistrados suplentes, de manera que puedan postularse directamente ante la Asamblea Legislativa.

“El magistrado titular se postula ante la Asamblea Legislativa, pero el suplente debe pasar por su sala, luego la Corte y por último la Asamblea. Eso hace que también se duren muchos meses porque, además, el proceso se ha hecho muy tedioso.

“¿Por qué tiene el suplente que pasar tres filtros contra el titular que solo pasa uno? Mi propuesta es que tanto suplentes como titulares postulen sus nombres a la Asamblea Legislativa”, adelantó.

Esa propuesta llega horas después de que el oficialismo acordara, pese al enérgico rechazo de la oposición, devolver a la Corte Suprema la nómina de magistrados suplentes propuesta para la Sala Constitucional, luego de que no se pudiera elegir uno solo de los candidatos tras once rondas de votación.

Este medio consultó al Poder Judicial por una posición sobre ambas reformas y está a la espera de una respuesta.