Magistrados rechazan permiso a fiscal para convertirse en presidente del PANI

"Yo no tengo ningún tipo de relación política, siempre me he apegado a la Ley Orgánica que dice que nosotros no podemos participar en procesos políticos ni partidos electorales. Cuando se me llamó fue por referencia, por el perfil que estaba pidiendo el señor Presidente. Me llamaron primero a una entrevista con la doctora Munive y me hizo preguntas sobre niñez y adolescencia, vio mi currículum, sobre todo en el tema de desarrollo de proyectos", agregó Ramírez.