Magistrada comunica al Congreso interés en reelegirse para un cuarto periodo

La magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela, expresó este viernes a la Asamblea Legislativa su interés por reelegirse en ese cargo.

A través del oficio 015-JVA-2026, al que Teletica.com tuvo acceso, la alta jueza informó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, su deseo de mantenerse en el cargo para un cuarto periodo.



"Me permito informarle que el próximo 16 de setiembre finaliza el período de mi nombramiento como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. "En razón de ello, manifiesto formalmente mi interés en ser reelegida para el período constitucional correspondiente y solicito respetuosamente que la presente gestión sea tramitada conforme a la normativa aplicable y a las disposiciones que emita la Comisión Permanente Especial de Nombramientos del Congreso", reza la nota.

Varela, de 75 años, fue designada por los diputados en 2002, después de siete años como suplente.

Según la biografía disponible en la página de la Corte, inició su carrera judicial en 1977 e incluye puestos como alcaldesa de Faltas y Contravenciones, actuaria judicial en juzgados laborales de San José, integrante del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de San José, jueza del Tribunal de Tránsito de San José, jueza del Juzgado Tercero de Trabajo e integrante del Tribunal Superior de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.

Durante su gestión, destaca el papel que tuvo en la formación y consolidación del proyecto que dio origen al Código Procesal de Familia; asimismo, coadyuvó en la construcción del proyecto de Reforma Procesal Laboral, a cargo del actual presidente de la Corte, Orlando Aguirre, y lideró la capacitación para su posterior implementación.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR) y notaria pública desde 1985, con especialización y maestría en Derecho Público. También es doctoranda de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La carta de Varela llega en momentos en los que el Parlamento estudia diferentes propuestas de reforma constitucional para, entre otras cosas, limitar la reelección indefinida de los altos jueces del Poder Judicial.

Dicha posibilidad ha sido respaldada públicamente por la presidenta Laura Fernández.

Pero la gestión también se remite en una semana marcada por fuertes encontronazos entre magistrados —como Aguirre, Patricia Solano y Luis Guillermo Rivas— y legisladores, en el marco de audiencias a las que fueron citados para referirse precisamente a cambios en el modelo de selección, requisitos, reelección y otros aspectos.

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