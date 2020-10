Luis Guillermo Solís califica de “imprescindible” acuerdo con FMI

Luis Guillermo Solís calificó de imprescindible el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado el jueves anterior por un monto de $1.750 millones.



Solís (2014-2018), se sumó así a las voces de otros expresidentes como Óscar Arias y Laura Chinchilla que también urgieron por la aprobación de la negociación.

“El gobierno de la República ha presentado su propuesta de negociación con el FMI, una negociación imprescindible para garantizar la estabilidad de Costa Rica en el corto plazo, y la continuidad de su desarrollo en paz con justicia y equidad.

“Como cualquier propuesta, la del gobierno es perfectible. Ello, con el fin de lograr que paguemos los que más tenemos, reactivar la economía y la productividad, reducir al máximo los impactos negativos en los sectores medios y dotar de mayor eficiencia y eficacia a la administración en general, y a la administración tributaria en particular”, dijo Solís.

El exmandatario aseguró que se deben habilitar espacios que faciliten el diálogo social y político en torno a la propuesta, pero con la celeridad del caso.

El acuerdo, que propone entre otros un aumento al impuesto a la renta y los bienes inmuebles, o gravar las trasferencias financieras o los premios de lotería, ha sido ampliamente criticado por diversos sectores, entre ellos empresarios, economistas y la gran mayoría de diputados y partidos políticos por su alta carga impositiva.

“Nuestro país no se gobierna por referéndum, no se trata de decir Si o No. Se impone la negociación, la propuesta y contrapropuesta. Todo ello con el sentido de urgencia y responsabilidad que las graves circunstancias demandan. La alternativa a esto es solo una: ruina y penuria”, dijo Chinchilla.

Nuestro país no se gobierna por referendum, no se trata de decir Si o No. Se impone la negociación, la propuesta y contrapropuesta. Todo ello con el sentido de urgencia y responsabilidad que las graves circunstancias demandan. La alternativa a esto es sólo una: ruina y penuria. — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) September 18, 2020

“Las manifestaciones de algunos líderes empresariales y políticos en contra de nuevos impuestos hace inviable una negociación con el FMI, y la principal consecuencia de no alcanzar dicho acuerdo posiblemente sería una devaluación de nuestra moneda similar a la que tuvimos en el gobierno del expresidente Rodrigo Carazo”, afirmó Arias.