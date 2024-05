Luis Amador dice que llega al PUSC porque no tiene dinero para formar su propio partido

El exministro de Transportes, Luis Amador, confirmó este martes que intentará llegar al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para buscar la presidencia de la República.



Lo hizo en un video compartido a los medios de comunicación, en el que asegura que los ideales socialcristianos son ahora los que “más se acercan a su visión” y que no tiene los recursos económicos para formar un propio partido.

“Si bien previamente manifesté que no le daría mi apoyo a ningún partido tradicional, en los últimos días he analizado desde donde podría aportar más al país y concluí que la mejor opción es el Partido Unidad Social Cristiana.

“Tengo que reconocer que fue una decisión difícil, ya que ciertamente me inclinaba por hacer mi propio camino, pero al empezar a recorrerlo me encontré con muchos tropiezos, además con humildad les digo que no cuento con los recursos financieros para invertir en una campaña política de altura, como ustedes merecen”, aseveró.