Los siete hechos que marcaron la política costarricense en el 2025

El 2025 será recordado como el año que puso a prueba la inmunidad presidencial en Costa Rica, pero ese fue apenas uno de los muchos hechos noticiosos que dejó la política nacional en el año que se acaba.

Dos intentos de desafuero

La primera página en el mayor hito político de este 2025 se empezó a escribir en julio anterior, cuando la Corte Plena decidió, por mayoría, avalar la acusación de la Fiscalía General contra Chaves por el presunto delito de concusión, vinculado al millonario contrato que el Gobierno promovió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para una estrategia de comunicación.

Junto a esa decisión, los magistrados también solicitaron al Congreso que le quitara el fuero de protección a Chaves, dos hechos inéditos en la historia de la Segunda República.

En medio de ácidas críticas, feroces cuestionamientos desde Zapote y una enorme polarización, los diputados analizaron el caso y el 22 de setiembre el Plenario Legislativo votó: 34 legisladores estuvieron a favor del desafuero, cuatro menos de los necesarios para el levantamiento de la inmunidad.

Dos semanas después de ese fallido intento en la vía penal, el Tribunal Supremo de Elecciones sorprendió con una solicitud idéntica, esta vez por el presunto ilícito de beligerancia política derivada de más de 15 denuncias presentadas contra el mandatario.

El proceso fue idéntico y el resultado, también: 35 diputados votaron a favor del levantamiento, tres menos de los necesarios.

La reforma para permitir la extradición de costarricenses

Luego de años de discusión, la Asamblea Legislativa aprobó el 15 de mayo anterior la cuestionada reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses requeridos por narcotráfico o terrorismo en otros países.

Ese cambio abrió de par en par las puertas para una larga lista de extraditables que no para de crecer, con el exmagistrado Celso Gamboa como el “pez gordo” de ese nuevo procedimiento.

Poco más de un mes después de aprobada esa reforma, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Gamboa en Escazú, atendiendo una solicitud de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

La captura respondió a un requerimiento del Tribunal de Justicia de Texas, que pidió su extradición para enfrentar un proceso penal en Dallas por supuestos cargos de tráfico internacional de drogas.

Ese fue el estreno práctico de esa novel reforma, que ya suma 13 costarricenses haciendo fila para ser extraditados.

El micrófono de Laura Fernández

El 14 de octubre anterior, la candidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa “urgente” en la casa de campaña del partido.

Ahí, la exministra denunció públicamente que encontró un micrófono ocultó en su oficina que tenía como objetivo, según ella, espiarla.

Expertos cuestionaron que el dispositivo enseñado por Fernández no posee mayores capacidades de transmisión o grabación; sin embargo, y aunque presentó una denuncia ante la Fiscalía, el caso sigue sin reportar novedades.

La asamblea de San Ramón

Los reiterados intentos del Partido Liberación Nacional y su candidato presidencial, Álvaro Ramos, por realizar una asamblea cantonal en San Ramón de Alajuela también generaron un microsismo en la política nacional.

La falta de cuórum de los asambleístas impedía que el PLN culminara con su proceso de renovación de estructuras, un requisito fundamental para acceder al financiamiento estatal luego de la campaña electoral.

La agrupación tuvo que separar a 45 partidarios, muchos de ellos vinculados ahora al movimiento “rodriguista”, para poder alcanzar el cuórum necesario.

Luego de casi 20 intentos, la asamblea se celebró el pasado 13 de diciembre.

Presuntos seguimientos y espionajes a diputados

Desde finales del año pasado, un grupo de diputados de oposición denunció presuntos seguimientos y persecuciones por parte de una “policía política”.

Los rumores apuntaban a la Unidad Especial de Intervención (UEI) o la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), dos cuerpos sujetos a Casa Presidencial.

Esas denuncias quedaron en el aire hasta que, en medio de una comparecencia del exdirector de la DIS, Hans Sequeira, en junio anterior ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el oficialista Manuel Morales le preguntara si ese cuerpo perseguía a diputados o allegados suyos.

Más tarde se confirmó que la DIS tenía pruebas de que era precisamente Sequeira quien seguía a Morales y una persona cercana suya.

Por este caso permanece abierta una investigación legislativa y otra administrativa.

​La caída en desgracia de Mauricio Batalla

El 30 de enero anterior, al filo del plazo legal para que jerarcas interesados en la campaña electoral renunciaran a sus cargos, el entonces ministro de Transportes, Mauricio Batalla, fue parte de un nutrido grupo de funcionarios que se hizo a un lado y que hoy colman las papeletas del Partido Pueblo Soberano.

En corrillos políticos, el de Batalla sonaba como el nombre más fuerte para encabezar el movimiento “rodriguista”, un cargo que hoy ejerce Laura Fernández.

Sin embargo, el ingeniero renunció a sus aspiraciones políticas apenas semanas después, luego de que Telenoticias revelara los detalles de un expediente judicial en el que se le señalaba por un presunto delito sexual, del cual fue sobreseído tras llegar a un acuerdo económico con la denunciante.

Batalla aseguró que se hacía a un lado para no “desprestigiar” al movimiento que inició el presidente Rodrigo Chaves.

Dos semanas después, el exministro fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial en medio de allanamientos vinculados con el caso “Pista Oscura”, que investiga presuntas anomalías en el arreglo de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Batalla quedó libre con medidas cautelares.





​Los vetos de Chaves

Rodrigo Chaves pasará a la historia como el presidente que más vetos ha firmado en la historia de la Segunda República, así como el mandatario que más resellos recibió.

Solo en este 2025, su pluma firmó cuatro vetos más, llegando así a 10 en 3 años y medio de trabajo.

Los últimos fueron, además, proyectos muy sonados: la iniciativa para permitir vuelos baratos de Costa Rica a Centroamérica; la reforma para obligar al Poder Ejecutivo a reglamentar leyes en tiempo y forma; permitir la pensión anticipada en los agentes del Organismo de Investigación Judicial y los cambios para admitir allanamientos las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Esta última iniciativa fue resellada por el Congreso y se convirtió en ley de la República.

Con ese resello, Chaves también pasará a la historia como el presidente al que más veces la Asamblea le aprobó leyes “por la fuerza”, con un total de cinco.