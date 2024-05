“Ley de Usura vino a crear escasez”, afirma presidente Chaves

El presidente Rodrigo Chaves aseguró, este martes, que la Ley de Usura, aprobada en 2020, “vino a crear escasez” en Costa Rica y que el país se “precipitó” en su aprobación.



En medio de la presentación de la estrategia financiera contra los llamados créditos “gota a gota”, al mandatario se le consultó qué opinaba de esa normativa y de las propuestas que se discuten para reversarla, sobre todo en un sector que asegura que el aumento de los préstamos extorsivos coincide con su entrada en vigencia.

“Es un tema complejo, la usura es un término difícil de definir”, aseveró el Presidente antes de ahondar en un abordaje “más técnico” del problema.

“Las tasas de usura requieren entender el riesgo de cada quien, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, nosotros podríamos fijar el precio de las medicinas, pero la pregunta es, ¿crea escasez o no?

“La Ley de Usura vino a crear escasez porque los bancos tienen un punto legítimo: si usted no me deja cobrar lo que yo creo que vale este crédito, diay lo sacamos, y excluyeron financieramente a las personas. Costa Rica se precipitó en aprobar una ley en la que no existen los elementos empíricos para saber qué es usura y qué no”, aseveró.