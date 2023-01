Legalización de cannabis incide en aumento de intoxicación en menores, revela estudio

“Entre más veces cruce yo una calle, más posibilidades hay de que me atropellen, acá es lo mismo. El problema con esto es que las presentaciones son muy llamativas y en este país no hay una educación adecuada para el consumidor ni una cultura de prevención de intoxicaciones, y no hablo solo del cannabis, también sucede con desinfectantes, cosméticos, etc.”, finalizó Somarribas.