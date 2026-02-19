Laura Fernández pide a los diputados priorizar siete proyectos “estratégicos”

La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, solicitó este jueves a los diferentes jefes de fracción priorizar una agenda de siete proyectos de ley que el Gobierno de Rodrigo Chaves considera “estratégicos”.

En una actitud hasta ahora extraña por parte del Ejecutivo para con el Legislativo, Fernández llegó con un tono conciliador a la cita y dijo tener “total disposición y anuencia” para ofrecer todas las facilidades que el Congreso necesite para aprovechar estas últimas semanas de trabajo.

“Antepongamos cualquier cálculo político o interés de una bandera y trabajemos en estas últimas semanas a conciencia”, dijo Fernández luego de pedir a los legisladores “dejar atrás la campaña política”.

En ese esfuerzo, Fernández solicitó a los diputados priorizar el proyecto de ampliación de la ruta San José - San Ramón; el proyecto de resiliencia climática; los proyectos de apoyo presupuestario (créditos); el tren eléctrico interurbano; el proyecto para agilizar expropiaciones; el proyecto para permitir la explotación minera a cielo abierto en Crucitas y la reforma de los médicos especialistas.

Los diputados alabaron la actitud de Fernández, pero pidieron, además, incluir otras propuestas e intentar renegociar tasas de interés en diferentes proyectos que necesitan préstamos internacionales.

La futura mandataria también reconoció, antes de marcharse, que “conoce y comprende” la urgencia de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y que trabajará de manera responsable en el tema, pero que la prioridad en este momento pasa por esas propuestas en las semanas previas al cambio de poder.

“No me tienen que contestar ya, puede ser en una semana o semana y media, que ustedes lo piensen y si hay otro tema que ustedes quieren impulsar lo podemos conversar”, finalizó.

