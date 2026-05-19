Laura Fernández invita a los 57 diputados a acompañarla a Crucitas

La presidenta Laura Fernández invitó este martes a los 57 diputados a acompañarla a una visita a Crucitas, en Cutris de San Carlos.

La propia mandataria reveló que el viaje está programado para el próximo 19 de junio y que el objetivo es que los legisladores puedan ver “en carne propia” el desastre ambiental en la Zona Norte.

“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas. Invité a los 57 diputados a ir conmigo a una visita a territorio el próximo 19 de junio, donde quiero que vayan a caminar la zona y que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí con el desastre ambiental, económico, de seguridad y que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”, dijo Fernández.

Hoy mismo la fracción de Liberación Nacional, la segunda más grande del Congreso con 17 curules, anunció que no apoya el proyecto del Ejecutivo para permitir la exploración y explotación minera a cielo abierto en Crucitas.

En el mismo sentido, el Frente Amplio (7 curules) dijo que insistirá por su propuesta para solucionar la problemática en Cutris sin el daño ambiental.