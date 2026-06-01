Laura Fernández designa a abogado y asesor político para dirigir la DIS

El abogado Pablo Martínez será el encargado de conducir la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Su designación fue anunciada la tarde de este lunes por la presidenta Laura Fernández en un comunicado.

El nuevo director tiene 36 años, es jurista, pero la Casa Presidencial destaca más su experiencia como asesor político y estrategia "en espacios de alta toma de decisión y articulación institucional".

Asimismo, indica que su perfil combina análisis jurídico e institucional, capacidad estratégica y criterio técnico para la toma de decisiones.

La nota de prensa resalta que durante los últimos años, Martínez participó en el manejo de "asuntos de alta sensibilidad" y en procesos de coordinación interinstitucional.

En esa línea, el Gobierno de la República destacó que el abogado "conoce bien cómo funciona el Estado desde adentro, lo que le permite una lectura muy atinada en temas de seguridad e inteligencia".

No obstante lo anterior, en su cuenta personal de LinkedIn, el nuevo director no presenta ninguna experiencia en la materia.

De hecho, según la información disponible en su perfil, los únicos cargos que ha ocupado son los de asistente del Consejo de Gobierno, así como asesor del expresidente y actual ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves.