Laura Fernández anuncia proyecto de “cero ocio” en las cárceles

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el próximo lunes presentará un proyecto de ley a los diputados para decretar una política de “cero ocio” en las cárceles del país.

La iniciativa será parte del paquete de propuestas que el Ejecutivo llevará al Congreso para atender problemáticas en materia de seguridad y justicia.

La mandataria aseguró que ella misma presentará ese bloque de iniciativas a los diputados el próximo lunes 15 de junio a las 11 a. m.

“Ahí les voy a dar el detalle de todos y cada uno de los proyectos. Son proyectos que van en la línea de fortalecer penas, mejorar la seguridad de las cárceles, cero ocio en las cárceles, proyectos que también buscan que podamos tener herramientas para sancionar con más fuerza a las personas que pertenecen a bandas criminales y el proyecto para sancionar a los dueños de propiedades donde hay pistas clandestinas”, dijo Fernández a manera de resumen.

Ese paquete de iniciativas ya había sido anunciado desde hace semanas por Fernández, sin que hasta ahora se hayan brindado mayores detalles.