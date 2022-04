Las voces del PLN y sus reflexiones sobre la derrota

Tras la tercera derrota consecutiva del Partido Liberación Nacional (PLN) en las elecciones nacionales, esta vez con José María Figueres como candidato, varias figuras reconocidas de la agrupación reflexionan sobre lo ocurrido en las urnas y cuáles deberían ser los pasos a seguir de ahora en adelante (ver video adjunto).

Claudio Alpízar, exprecandidato PLN

"No le puedo decir que no siento un gran dolor, a sabiendas de que teníamos el mejor candidato, el mejor partido y el mejor equipo; pero el pueblo habló y los demócratas entendemos perfectamente que, cuando el pueblo habla, hay que respetarlo. El discurso de José María ha sido extraordinario, sin leer una sola línea, todo desde el corazón, dio un discurso extraordinario que invita a unirnos, y yo creo que ahora no nos queda más que buscar la unión".

Álvaro Ramírez, excandidato a la vicepresidencia

"Ya el expresidente Figueres habló de la necesidad de contribuir todos. Hay causas muy importantes que necesitan ser atendidas, porque hay muchas personas en Costa Rica que están hoy sufriendo, a consecuencia del desempleo, la falta de viviendo, de un incumplimiento del ejercicio pleno de sus derechos: esas son las causas que nos tienen que unir como sociedad y como familia costarricense".

Laura Arguedas, excandidata a la vicepresidencia

"No lo sé, hay muchos factores. Nosotros hemos estado en el límite del populismo y bueno, ya llegó a este país".

Roberto Thompson, diputado PLN

"Esto es un mensaje importante para el partido, es la tercera derrota consecutiva que sufre Liberación Nacional y me parece que eso exige un período de reflexión que debe abordarse a muy corto plazo; no solo para determinar las causas de la derrota, sino también qué es lo que el partido debe de hacer para volverse a conectar con la gente".

Guillermo Constenla, expresidente PLN

"Esto significa un reparto de los votos y las preferencias que hacen mucho más difícil conseguir las mayorías; la conseguimos en primera ronda, pero, desafortunadamente, no la hemos conseguido en la segunda por cuatro puntos o algo parecido. Seguiremos adelante, el partido no se acaba".

Álvaro Zamora, exprecandidato PLN

"Hay que reflexionar, ver las causas de la derrota, obviamente esa es una de las primeras acciones: el partido, lo primero que hace, después de un proceso electoral de este tipo, es analizar las causas de la derrota, hacer mea culpa de los errores que se han cometido; pero, sobre todo, sentar las bases de lo nuevo que viene, de lo nuevo que debe venir. Liberación sigue demostrando que es un partido que tiene una confianza importante en muy buena parte de nuestro pueblo".