Juan Diego Castro pide consejos en redes ante eventual candidatura

Juan Diego Castro pide "palabras y consejos" en redes sociales ante una eventual candidatura presidencial.

El abogado, quien se postuló también hace cuatro años, sorprendió con una publicación en la que "sondea" el apoyo de sus seguidores.

"Si me postulo como candidato, ¿contaría con su apoyo para dar la gran batalla por la Costa Rica de todos?", dice el mensaje.

"Agradeceré mucho sus palabras y consejos. Para los que no me conocen y no han escuchado o leído mis propuestas, desde hace años, respetuosamente les contesto: ¡Mi propuesta soy yo! Mi Dios, mis neuronas y mis hormonas", agrega.