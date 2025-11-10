Juan Carlos Hidalgo propone legalizar comercio de cannabis en Costa Rica

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, propone legalizar el comercio de cannabis en Costa Rica en caso de llegar a la Presidencia.



Así lo detalla Hidalgo en su plan de Gobierno, presentado oficialmente este lunes.



El plan, ideado para “emparejar la cancha”, se compone de cuatro grandes ejes: seguridad, reformas institucionales, reactivación de la agenda social y una transformación económica.



En ese eje de seguridad llama la atención esa propuesta sobre el cannabis de uso recreativo, cuyo consumo para uso personal hoy es permitido, pero no así su venta libre.

“Impulsaremos una actualización del marco legal del cannabis medicinal para que incluya también el uso recreativo, ya que el consumo personal de cannabis hoy es legal en el país y la prohibición de su comercialización solo ha tenido el efecto de generarle enormes ganancias al crimen organizado”, dice la propuesta.

Junto a esto, se propone la creación de un impuesto especial a la siembra y venta de cannabis de uso recreativo, cuyos recursos financiarían el “Fondo de Seguridad Nacional”.

Ese fondo, también parte de sus propuestas, tiene como objetivo el equipamiento de las autoridades policiales en su lucha contra el crimen.

Además de ese impuesto al cannabis, el candidato socialcristiano pretende financiarlo con la venta del Banco de Costa Rica y el traslado de la subejecución del Ministerio de Seguridad y otras instituciones.

Hidalgo también propone contratar 6.500 nuevos policías, sacar al Ministerio Público del Poder Judicial, Reducir en 24 meses las listas de espera (cirugías, diagnósticos y consulta especializada) y atender la millonaria deuda del Estado con la CCSS, entre otras.

Puede repasar el plan de gobierno aquí.