Johnny Araya también se apartará de cúpula de Liberación Nacional

El excandidato presidencial y exalcalde de San José, Johnny Araya, también se apartará de la cúpula del Partido Liberación Nacional (PLN).



Araya anunció este jueves al Directorio Político del partido que apoyará la propuesta para eliminar los puestos vitalicios que los expresidentes y excandidatos tienen en ese órgano.

Esa decisión se une a la que también hoy tomó el expresidente José María Figueres, quien se adelantó a esa discusión y decidió renunciar al directorio “para ser consecuente” con ese apoyo.

Las salidas de Araya y Figueres se dan apenas horas antes de que la Asamblea Nacional del PLN celebre una reunión en la que, precisamente, se discutirá esa y otras reformas estatutarias.

Miguel Guillén, secretario general del partido y principal impulsor de eliminar esos puestos vitalicios, celebró la decisión de ambos y aseguró que es un acto responsable de parte de ellos.

El secretario fue más allá y aseguró que el expresidente Óscar Arias también le comunicó a él, días atrás, su deseo de impulsar esa reforma.

“Don Óscar me lo dijo directamente, hace muchos días, semanas atrás”, afirmó.

Este medio consultó al expresidente si efectivamente apoyará ese cambio, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

¿Más renuncias?

En su mensaje, Araya también pidió a Guillén y al presidente del partido, Ricardo Sancho, renunciar a esos cargos “para facilitar el necesario proceso de unidad que con urgencia requiere el Partido Liberación Nacional”.

Hoy, además, el excanciller Enrique Castillo, interesado en la candidatura del PLN, hizo un llamado al Comité Ejecutivo del partido a presentar se renuncia en pleno.

Consultado, Guillén aseguró que esa es una idea que hoy ni siquiera valora.

“Enrique es una persona que está haciendo sus primeras armas en el partido, no ha sido una persona que ha estado involucrada en el quehacer interno del PLN. No dudo de su espíritu liberacionista, pero en este momento no está autorizada para pedir la renuncia de nadie.