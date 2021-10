“Inténtenlo y nos vemos en otros estrados”, dice Melvin Núñez sobre obligarlo a vacunarse

El diputado Melvin Núñez amenazó este lunes con llevar a otros estrados la eventual obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en los legisladores.

Núñez, quien recién salió del hospital luego de ser internado por complicaciones relacionadas al virus, aprovechó su espacio de control político para disparar en contra de la consulta que el directorio legislativo hizo al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la posibilidad de obligar a miembros de los supremos poderes a vacunarse.

“¿Cuánto vale mi libertad? ¿Cuánto vale el que yo decida qué me pongo en mi cuerpo y qué no? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de decir esto sí lo hago y esto no? Yo sí. Yo nunca me he metido con las decisiones de ningún diputado aquí presente, ni le he dicho vacúnese o no se vacune, ni lo he querido obligar ni mucho menos mandar una consulta para ver si me pueden obligar. Inténtenlo y nos vemos en otros estrados.