Iniciativa legislativa puede abrir paso al uso de tuk-tuk para movilizar pasajeros

Una iniciativa legislativa ha generado preocupación en el sector transporte, al proponer la autorización del uso de vehículos tipo tuk-tuk para el traslado de pasajeros en Costa Rica.

Según representantes de la Cámara Nacional de Transportes, el proyecto no garantiza condiciones adecuadas de seguridad ni equidad con los operadores formales. La eventual aprobación de esta medida, advierten, podría representar un retroceso en materia de seguridad vial, regulación técnica y sostenibilidad del sistema de transporte público.

Los empresarios señalan que los tuk-tuk no cumplen con los estándares mínimos de estabilidad ni protección al pasajero, lo que podría aumentar los riesgos tanto para conductores como para usuarios. Además, alertan que los seguros actuales no contemplan coberturas para este tipo de vehículos, dejando sin protección a las personas en caso de accidentes.

Otro punto crítico es que la propuesta permitiría recorridos de larga distancia, incluso en rutas ya concesionadas al transporte público formal, lo que podría generar conflictos operativos y legales.

El texto legislativo establece como requisitos el uso de licencia clase A con al menos tres años de emitida y una póliza voluntaria de responsabilidad civil. También autoriza al Consejo de Transporte Público a implementar planes piloto para evaluar la viabilidad del servicio en distintas zonas del país.

Los empresarios insisten en que el uso de tuk-tuk debería restringirse a zonas turísticas o recorridos cortos. Mientras tanto, los diputados deberán definir en los próximos días si el proyecto continúa su avance en el Congreso.