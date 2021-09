Ingeniero de Conavi denuncia que H. Solís lo amenazó por denunciar irregularidades

La empresa H. Solís amenazó con demandar a un ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por señalar y denunciar irregularidades en obras de conservación vial.



Así lo denunció esta mañana a los diputados que investigan el escándalo “Cochinilla” el ingeniero de Conservación Jason Pérez.

El funcionario aseguró que el problema se dio en una obra en la zona de Alajuela donde la constructora estaba presente.

“Ellos (H. Solís) no cumplieron con la presentación de un equipo especial, lo que se evidenció es que se llevaron el equipo porque en otro proyecto tenían un mejor rendimiento, entonces ofrecieron una perfiladora que no es especial para el trabajo pero era para que no les aplicaran la multa.