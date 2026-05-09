Inflación cae a -1,64% empujada por el aumento en el precio del tomate

La inflación en Costa Rica cerró el pasado abril en –1,64%, todavía en terreno negativo, pero cada vez más lejos del pico de –2,73% alcanzado en febrero anterior.

Esa menor deflación se explica, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por los aumentos en los precios del tomate, los alquileres de vivienda y los combustibles.

Curiosamente, la variación mensual fue negativa (-0,04%), vinculada estrechamente con servicios y productos afectados por el tipo de cambio: paquetes turísticos al extranjero y automóviles nuevos.

Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), explicó que son precisamente esos efectos cambiarios los que reflejan ese comportamiento neutral en el costo de vida de abril pasado, incluso en medio de los aumentos que ya se sienten en los combustibles.

Para la economista, esos efectos se sentirán con fuerza en el balance de mayo, cuando ya se registre el efecto del fuerte aumento en los hidrocarburos y también los incrementos en las tarifas del transporte público.

De los 289 bienes y servicios que integran el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un 46% disminuyeron de precio en abril anterior, 34% aumentaron y 20% no presentaron variación.