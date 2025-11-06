Indecisos también dominan resultados de encuesta Idespo-UNA

Un 52,4% de los costarricenses aún no sabe por quién votar en las elecciones de febrero próximo.



Así lo refleja el más reciente informe sobre la percepción de la coyuntura política y el proceso electoral del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), presentado este jueves.



Ese porcentaje de indecisos viene a reafirmar la radiografía que mostró, semanas atrás, el análisis del CIEP-UCR, que ponía la cifra de indecisos en 55%.



De igual forma, la encuesta de Idespo, realizada entre los días 16 y 25 de octubre anterior, coloca a la cabeza de la intención de voto a la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, con un 28,1%, seguida de lejos por Álvaro Ramos (PLN) con 6,2%, Ariel Robles (FA) con 2,9% y Claudia Dobles (CAC) con 2,3%.



La encuesta añade que un 61% de las personas consultadas se dice completamente decidida a ir a votar, lo que refleja además la incidencia que ese 52% de indecisos podría tener de cara a los comicios de febrero próximo.

Perfil de los indecisos

La encuesta de Idespo añade, además, un interesante análisis sobre el grado de indecisión de los votantes y sus razones para no tener un candidato o candidata favorito.



Por ejemplo, la falta de información para elegir un aspirante es la principal razón entre los consultados (61,4 %), lo cual, según el instituto, es normal para esta fase inicial de la campaña electoral.



El estudio clasifica los indecisos en tres grupos: los dubitativos (18,9%), los indiferentes (79,6%) y los apáticos (1,6%). Los primeros son votantes que dudan a cuál candidato apoyar o manifiestan un interés sin tener aún certeza total. Los indiferentes, el mayor grupo, son votantes que aún no han pensado sobre esa decisión o dicen necesitar más información para decidirse. Finalmente, los apáticos son personas que señalan alguna posibilidad de ir a votar, pero dicen no tener realmente un interés o agrado por ninguna candidatura.



El estudio también revela un dato que ya había dado a conocer la encuesta del CIEP-UCR: el próximo Congreso se vislumbra fraccionado.



Del 28% que dice apoyar a Laura Fernández, solo un 22% se inclina hacia Pueblo Soberano para la elección de diputados, mientras que el 6,2% de Álvaro Ramos aumenta hasta 9,5% en el caso de Liberación Nacional.



Además, Progreso Social Democrático aparece como el tercer partido en la preferencia con un 5,6%, esto a pesar de que su candidata, Luz Mary Alpízar, recoge solo un 0,4% en la intención de voto.

