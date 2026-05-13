Hay consenso legislativo para que Japdeva alcance alianzas en proyectos como Marina de Limón

La Asamblea Legislativa alcanzó, la tarde de este martes, un acuerdo para autorizar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) llegar a alianzas en proyectos como Marina de Limón.



Como parte del consenso logrado por los jefes de fracción, se aprobó un texto sustitutivo con los votos de los 55 diputados presentes en la sesión.

El expediente 24.259 propone una reforma parcial a la ley orgánica de la institución autónoma. El mismo fue impulsado por la administración de Rodrigo Chaves, como parte de un paquete que se conoció como la "Ley Jaguar".





Su sucesora, Laura Fernández, incluyó la Marina de Limón entre sus promesas en el marco de su proyecto de "la continuidad", que pretende darle seguimiento a iniciativas del anterior gobierno.

En el periodo constitucional anterior (2022-2026), parte de la oposición temía que la modificación permitiera que la elección de los socios estratégicos que la Junta de Administración Portuaria determinara para sus proyectos se hiciera sin cumplir con los principios de contratación pública, como transparencia, libre concurrencia, control y fiscalización.

Por lo anterior, la iniciativa se llenó de mociones que buscaban entrabar el camino del proyecto.

Con el acuerdo cosechado este martes, todas esas gestiones fueron rechazadas en bloque y otro tanto que fue presentado por la actual fracción del Partido Frente Amplio (PFA) fue retirado, para dar paso a la nueva versión del texto.

"Teníamos un texto para reformar la ley de Japdeva y facilitar el desarrollo de proyectos como la Marina de Limón o la Terminal de Cruceros. El Gobierno considera que, para hacer la alianza estratégica que quiere hacer, no tenía las condiciones suficientes en la ley vigente. Nosotros creemos que sí. Sin embargo, hemos buscado una redacción de consenso. "La preocupación principal que teníamos era que no se respetaran los principios de contratación administrativa para seleccionar a ese socio estratégico, que no se hiciera de forma transparente, que se hiciera a dedo. Y bueno, al Gobierno le preocupaba la posibilidad de mucha rigidez en la forma de contratación. Después de dialogar, hemos encontrado una redacción que nos parece que cumple con ambos objetivos", explicó el líder de la bancada de esa agrupación, José María Villalta.

El diputado resaltó que lo sucedido este martes debe ser usado como ejemplo de que el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el reconocimiento de interlocutores pueden permitir avances en pro de la ciudadanía y el desarrollo.

Un discurso similar dio el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, quien apuntó la necesidad de que sea el Congreso el que salde la "deuda histórica" que se tiene con Limón, al darle oportunidades de empleo e inversión.

Los parlamentarios además aprobaron por unanimidad enviar a consulta el nuevo texto a 15 instituciones, entre ellas, la Contraloría General de la República (CGR).