Hacienda pone en jaque a diputados por crédito para descarbonización

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró este jueves a los jefes de las diferentes fracciones que el Gobierno no apoyará que más de un 10% del crédito negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) vaya al pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



En una breve audiencia ante las jefaturas, el jerarca explicó que la AFD puso como fecha límite para tomar esa decisión el próximo 16 de junio, por lo que no habría espacio para devolver el expediente a comisión, tal y como han planteado algunas fracciones.

Esa devolución pasa por el interés de elevar hasta 40% el porcentaje de ese empréstito que iría a las arcas de la Caja.

“Venimos a apelar por una decisión que tenemos que tomar como país, de si queremos ese crédito o no, ahí es donde vengo a decirles a ustedes que devolverlo a comisión no es viable porque no vamos a poder darles más de un acuerdo que no le correspondía a este gobierno.