"Hablar de un veto es prematuro", dice Gobierno tras advertir riegos de legalizar cannabis

El Gobierno advirtió, esta tarde, riesgos de salud, seguridad y legalidad que le impiden firmar el proyecto que pretende legalizar el cultivo y comercio del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Costa Rica.

En una confusa conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte, insistió una y otra vez en que el anuncio hecho esta tarde no significa un veto total o parcial de la iniciativa y que plantearlo en esa línea sería prematuro. La jerarca aseguró que lo que se busca es un mecanismo de reforma al texto aprobado, sin lograr precisar cuál sería este.

Lo único que dejó claro el Poder Ejecutivo es que no firmará el texto y para esto adujo diferentes razones.

Puntualmente, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que el proyecto avala el autocultivo para autoconsumo de pacientes, sin precisar cómo esos pacientes podrán garantizar las dosis recomendadas en cada caso.



“El paciente no tiene forma de extraer los componentes como tiene que ser, puede exponerse a sobredosis. El paciente lo que va a tener es la mata y el médico no le va a decir 'tómese una mata cada ocho horas', se va a exponer a consumir un medicamento, pero no bajo los estándares de calidad que estamos acostumbrados”, dijo Salas.