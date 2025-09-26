Gobierno pedirá a diputados que autoricen créditos por $800 millones para proyecto de tren eléctrico

El Gobierno de Rodrigo Chaves anunció este viernes que hay dos créditos por $800 millones para financiar el proyecto de tren eléctrico del Gran Área Metropolitana.

Es la Asamblea Legistiva la que tendrá que analizar si autoriza ambos préstamos.



La iniciativa de ley, que se enviará la próxima semana al Congreso, incluye un empréstito por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de los cuales $178.7 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima y $21.3 millones provendrán como donación por parte de este mismo fondo.



Los restantes $250 millones llegarán del Banco Europeo de Inversiones, en una operación crediticia que según el Ejecutivo tendrá tasas de interés y períodos de gracia “altamente competitivos”.



El proyecto presentado hoy, más pequeño que el que dejó presentado el gobierno de Carlos Alvarado, consta 51 kilómetros de vía en dos sentidos: una desde Paraíso de Cartago hasta San José; y otra desde San José hasta el centro de Alajuela.



“Además, incluye la adquisición de 28 unidades eléctricas nuevas, 30 estaciones, dos terminales completamente nuevas y nueve pasos a desnivel, lo que permitirá ofrecer un servicio de calidad continuo todos los días de la semana, con frecuencias cada 10 minutos”, precisó Incofer.





Las autoridades añadieron que, al tener la totalidad de recursos, el proyecto se construirá bajo el modelo de obra pública.

“Nos propusimos optimizar este proyecto con una visión clara: entregar a los costarricenses una propuesta sólida, alineada con las necesidades reales de la población y sin endeudar innecesariamente al país. No solo representa un avance técnico, sino también un compromiso cumplido con Costa Rica”, aseveró el presidente de Incofer, Álvaro Bermúdez.

El proyecto, según las autoridades, priorizará la integración de todos los sistemas de movilidad, incluidos “accesos eficientes” a paradas de buses, taxis y espacios para bicicletas, “facilitando una conexión fluida entre distintos medios de transporte”.

