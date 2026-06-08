Gobierno impulsará reforma para endurecer controles en venta y compra de armas

El Gobierno de Laura Fernández anunció este lunes que impulsará una reforma a la Ley de Armas y Explosivos para endurecer los controles en la venta y compra de estos equipos.

El cambio, según la propia mandataria, pretende no solo revisar los perfiles de las empresas que venden armas en el país, sino también los de las personas que las compran.

“Hoy ordené una revisión exhaustiva a la Ley de Armas y preparar las iniciativas de ley y reformas a los reglamentos que hagan falta para que revisemos los perfiles de las empresas que venden armas y municiones, pero también los perfiles de las personas que compran esas armas y esas municiones”, dijo Fernández.

Esa directriz incluye también una revisión de los permisos de portación que existen o se solicitan en la actualidad, así como el uso que se les da a estos.

La propuesta surgió luego de la tercera reunión de la llamada “Fuerza Élite”, que reúne a los jerarcas de seguridad del Ejecutivo y que este lunes también contó con la presencia del director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.



