Gobierno convoca proyecto del Frente Amplio para luchar contra la minería en Crucitas

La agenda legislativa acordada entre los diputados para atender la crisis en Crucitas dio un nuevo paso este viernes, luego de que el Gobierno convocara a sesiones extraordinarias el proyecto de ley que pretende fortalecer el combate contra la minería ilegal al incorporarla dentro de los delitos de crimen organizado.

La iniciativa, impulsada por la bancada del Frente Amplio, ya se encuentra lista para ser votada en primer debate y forma parte del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición para avanzar con la agenda destinada a enfrentar la problemática que afecta a Crucitas, en el cantón de San Carlos.

Tras la convocatoria del proyecto, la fracción del Frente Amplio anunció que mantendrá el diálogo con las demás fuerzas políticas sobre las acciones para atender la situación en Crucitas. Como muestra de ese compromiso, también informó el retiro de 66 mociones presentadas al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo relacionado con la minería metálica en Cutris.

De acuerdo con los impulsores de la propuesta, la reforma permitirá brindar mayores herramientas legales a las autoridades para enfrentar con mayor contundencia las redes criminales dedicadas a la minería ilegal, al incluir este delito dentro de la legislación aplicable al crimen organizado.

El avance de este expediente representa uno de los principales acuerdos políticos alcanzados para atender la problemática de Crucitas, donde la extracción ilegal de oro ha generado durante años importantes consecuencias ambientales, sociales y de seguridad.



