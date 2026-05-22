Gobierno busca cómo "balancear" competencia con proyecto para regular plataformas

El Gobierno de la República puso en marcha un estudio con el que busca una solución equilibrada en el intento de regular las plataformas digitales de transporte privado de pasajeros, como Uber o DiDi.

La presidenta Laura Fernández reafirmó el miércoles anterior que su administración dará continuidad a una iniciativa planteada por la administración anterior, con el objetivo de alcanzar un "justo medio" que cese la competencia desleal entre las aplicaciones y los taxistas formales.

En entrevista con Teletica.com, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson, aseguró que en el Poder Ejecutivo se ha instalado un grupo interinstitucional orientado al estudio de la situación actual de la actividad.

"Hay una prioridad en esta administración de entrarle a ese tema. Ese tema tiene algunas complicaciones porque tenemos dos grupos totalmente opuestos. Sí tengo un compromiso de la señora Presidenta de estudiar el tema y buscar una solución que pueda balancear la situación de la competencia entre los dos grupos. "En este momento hay un grupo estudiando este asunto; por lo tanto, no le puedo dar cuál es la visión en este momento. Estamos analizando qué opciones a nivel de decretos, qué opciones a nivel legal tendríamos que hacer, y hay varios caminos por los que podríamos hacerle frente a este tema", comentó el jerarca.

Precisamente, por esa misma situación, el titular aseguró que no puede detallar cuál será su postura en la materia.

Thompson señaló que el tema ya se ha abordado en distintas reuniones con diputados y aseguró que espera que "pronto" se alcance una solución al respecto.

Otro de los elementos que ahora mismo son objeto de análisis son las resoluciones emitidas por los juzgados y tribunales de Trabajo, en las cuales incluso llegó a confirmarse la existencia de una relación laboral de Uber con uno de sus conductores, a la espera de una sentencia final de parte de la Sala Segunda, que siente un precedente en la materia.

"Desde el Poder Ejecutivo, tenemos que respetar las competencias del Poder Judicial. En este momento esperaremos a que el proceso jurisdiccional se termine y, una vez que se termine, veremos los razonamientos de los magistrados o de los jueces y ahí realmente tomaremos una decisión de ver qué es lo que el Poder Judicial falla. "No podemos adelantarnos a los fallos del Poder Judicial, no podemos reaccionar ante la posibilidad de que el Poder Judicial haga esto o haga lo otro; desde el punto de vista constitucional, nosotros tenemos que esperar y, una vez que estas relaciones hayan sido reconocidas o no en la sede jurisdiccional, nosotros reaccionaremos como la ley nos obliga", indicó el ministro.

A más de 10 años de la llegada de la primera de estas plataformas en Costa Rica, los taxistas mantienen un reclamo de competencia desleal, en el tanto que les corresponde cumplir con requisitos más estrictos, como concesiones, tarifas reguladas, pólizas y controles estatales. Por su parte, las empresas tecnológicas sostienen que ofrecen un servicio más eficiente, seguro y moderno.

El debate ha provocado diferentes protestas, operativos y denuncias a lo largo de los últimos años, además de proyectos de ley para intentar regular la actividad, sin que todavía se haya llegado a una solución definitiva.