Gira a Crucitas dejó una coincidencia entre el Frente Amplio y Laura Fernández

En medio de la férrea oposición del Frente Amplio por la solución que impulsa el Gobierno de Laura Fernández para el desastre en Crucitas, tanto la bancada como el Ejecutivo coincidieron este viernes en la urgencia por tipificar la minería ilegal como crimen organizado.

Ese fue el primer gran resultado de la gira que organizó hoy Fernández a Cutris de San Carlos y que contó, entre otros, con siete diputados de oposición.

“El Frente Amplio se encuentra hoy dando la cara, y no solo hoy, hemos estado aquí desde hace años. Nosotros no venimos hoy a conocer la realidad de Crucitas, venimos a verificar lo que está sucediendo una vez más.

“La visita de hoy fue para poder fiscalizar que lo que ha venido ocurriendo aquí hace años ha empeorado y la situación es crítica, tiene que resolverse urgentemente y en eso coincidimos con la señora Presidenta”, dijo la frenteamplista Sigrid Segura antes de ser aplaudida por la propia mandataria.

Esa extraña comunión entre el FA y un Gobierno que los culpa por la situación en Crucitas se acompañó por el reconocimiento de ambas partes por la urgencia de aprobar un proyecto de ley que incluya en el Código Penal la minería ilegal, permitiendo que se endurezcan las penas para esa conducta.

“Hay que poner en el Código Penal la minería ilegal como un delito específico y fuerte. ¿Ustedes sabían que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y que la condena es de dos meses?

“Da lo mismo robarse un nido de pericos que hacer estas piletas de cianuro, porque se tipifica como delito ambiental parejo, pero no son la misma cosa. Aquí hay que tomar medidas ya, hay que tipificar la minería ilegal como lo que es, esto es crimen organizado”, sentenció Fernández.

Esa solución, según el Frente Amplio, ya está en la corriente legislativa en el proyecto 23.952, que presentó en 2023 el entonces diputado Ariel Robles y que, a grandes rasgos, permitiría a las autoridades perseguir delitos ambientales cometidos por redes de crimen organizado con las herramientas jurídicas necesarias para ese fin.

Esa iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Ambiente, pero no llegó a votarse en el Plenario. Hoy tampoco está convocada por el Ejecutivo para su discusión.