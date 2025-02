Gilberth Jiménez sobre suspensión de militancia: “Aquí hay mano peluda”

El diputado y precandidato de Liberación Nacional, Gilberth Jiménez, calificó como “irracional, desproporcionada e irresponsable” la decisión del Tribunal de Alzada del partido de suspender su militancia por tres meses.

Jiménez fue notificado este martes de esa decisión, donde se condena la fotografía que él envió al medio Trivisión para intentar demostrar que viajó a Guanacaste para ayudar a los afectados por las lluvias en noviembre pasado, cuando lo cierto es que esa foto era de 2021.

“Este es el nivel de persecución del que yo hablo, dónde se ha visto que a un diputado por una determinada situación vengan y le actúen tan ágil, tan eficiente, cuando a los corruptos del Partido Liberación Nacional no les han hecho ningún procedimiento, no los han expulsado y no los han sacado, pero a este ciudadano, que es una persona honesta, trabajadora y luchadora, a ese sí hay que buscarle cómo dañarlo, cómo buscarle una zancadilla.