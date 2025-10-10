Gilberth Jiménez da marcha atrás y retira proyecto que afectaba ingresos de Bomberos

El diputado independiente, Gilberth Jiménez, anunció el retiro del proyecto de ley que pretendía trasladar parte del financiamiento del Cuerpo de Bomberos a diferentes entidades para el combate a la criminalidad.



Lo hizo en medio del aluvión de críticas por ese proyecto que él presentó en solitario y que buscaba trasladar un 1% del 4% que hoy recibe Bomberos del Instituto Nacional de Seguros por concepto de primas.



En audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que tenía a cargo el expediente y que Jiménez preside, el propio director de Bomberos, Héctor Chaves, aseguró que ese 1% significa el 25% del presupuesto total de esa institución y que aprobar ese traslado complicaría, muchísimo, mantener la operatividad.



En esa defensa, el Cuerpo de Bomberos también cuestionó que el proyecto de Jiménez confundía el patrimonio de la institución con un superávit, planteando entonces un supuesto exceso de 99 mil millones de colones al cierre de 2022, cuando en realidad ese monto respondía a estaciones, equipos y demás activos de la entidad.

“Aquí el que tiene que dar las explicaciones es don Gilberth, no ustedes”, criticó la también independiente Gloria Navas, miembro de a comisión.



Poco después de ese descargo, Jiménez convocó a una conferencia de prensa en la que anunció el retiro del expediente.









Esa decisión fue celebrada también por Bomberos.





Esta no es la primera vez que se intenta retirar un 1% de las primas de seguros que recibe Bomberos.

El año pasado, el entonces liberal Luis Diego Vargas había presentado una iniciativa que pretendía un traslado idéntico pero para financiar al deporte costarricense. Al igual que Jiménez, el ahora independiente también retiró la propuesta.